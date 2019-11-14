تعرف على موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال السعودي

أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن موعد مباراة اعتزال نجم الهلال السعودي ولاعب القادسية السابق ياسر القحطاني وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض .

نشر تركي آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس فيديو، كشف

فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصامويل إيتو.

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وانتقل القحطاني إلى نادي الهلال موسم 2005 قادمًا من القادسية ليبدأ مسيرة ذهبية بقميص الهلال، تضمنت قضاء فترة إعارة قصيرة مع العين الإماراتي في 2011.

ولعب القحطاني 155 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، وسجل 77 هدفاً وصنع عشرة أهداف.

كما يملك القحطاني سيرة ذاتية دولية مميزة مع منتخب السعودية الذي مثله في 112 مباراة وسجل خلالها 42 هدفًا .