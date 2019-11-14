خبير إصابات ملاعب يكشف أسباب تجدد إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

كشف خبير إصابات الملاعب رفيق رضوان، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الأهلي السعودي، على مدة غياب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية.

واستبعد المنتخب الوطني الدولي محمد صلاح، بسبب عدم جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها بإلتواء في الكاحل.

وقال رفيق خلال برنامجه «أستوديو التأهيل»، "أشرنا مسبقا أن اللاعب ستظل معه مضاعفات لـ6 أسابيع، ستستدعي فترة من الراحة ونوهنا أن الجهاز الطبي في ليفربول يجب أن يستمر في البرنامج العلاجي واستخدام وسائل الوقاية".

وتابع: "حصل لصلاح إجهاد في مباراة توتنهام، ثم خرج من مباراة مانشستر سيتي الأخيرة

بسبب تجدد الإصابة بعد حدوث تدخل قوي مع صلاح، وجاءت في نفس مكان الإصابة القديمة".

وطرح رفيق سؤالًا، "هل الجهاز الطبي في ليفربول يستخدم الاربطة المثبتة، ورفع مستوي الكاحل؟".

ووصف إن صلاح تعرض لـ«إصابة جديدة من إصابة قديمة»، حيث أنها نتجت من مضاعفات الإصابة التي تعرض لها في اوائل أكتوبر الماضي أمام ليستر سيتي.

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وتابع: "تحدثنا مسبقًا عن الإصابة والمضاعفات التي حدثت لها، وبين ان تكرار الإصابة يحدث نتيجة للمجهود الزائد و الإلتواء الذي يُفرض عليه خلال المباراة".

وحيا مؤسس مراكز فيزيك للعلاج الطبيعي و التأهيل الرياضي، الجهازين الطبي و الفني للمنتخب الوطني، بسبب إصرارهم على إراحة محمد صلاح، واستبعاده من المعسكر.

وأكد رفيق مؤسس مراكز فيزيك أن تكرار المضاعفات الاي حدثت مؤخرا من المفترض أن يتعامل معها الجهاز الطبي كأنها إصابة مستجدة، مشيرًا إلى أن الإصابة الجديدة تحتاج لـ3 أسابيع سيضع خلالها مثبت أو أربطة مثبتة، ويقوم بتدريبات تأهيلية وبرنامج تأهيلي للعودة من جديد.

وشدد طبيب الأهلي السعودي السابق، على أن هذه المضاعفات ستواجه صلاح عقب الـ3 أسابيع حتى تنتهي تمامًا بمشئية الله تعالى.

واختتم رفيق روضوان حديثه، متمنيًا من الجهاز الطبي في ليفربول أن يستخدم وسائل الوقاية حتى لا يتسبب الاجهاد لإصابة جديدة لصلاح. الذي ينتظر منه المنتخب المصري المشاركة و العطاء متمنيا لصلاح الشفاء العاجل.