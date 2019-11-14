تشكيل الزمالك في ودية الأميرية

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأميرية وديا اليوم التي تقامعلى ملعب النادي.
وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى
محمد عنتر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني واسلام جابر فى خط الدفاع
محمد حسن ويوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد اوناجم وكريم بامبو في الوسط
عمر السعيد في الهجوم
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