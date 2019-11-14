تشكيل الزمالك في ودية الأميرية

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأميرية وديا اليوم التي تقام على ملعب النادي. على ملعب النادي. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد أبوجبل في حراسة المرمى Advertisements محمد عنتر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني واسلام جابر فى خط الدفاع محمد حسن ويوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد اوناجم وكريم بامبو في الوسط عمر السعيد في الهجوم

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