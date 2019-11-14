ستاد القاهرة يذيع مباراة مصر وكينيا قبل مواجهة الأولمبي والكاميرون

يذيع ستاد القاهرة، اليوم الخميس، مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام كينيا في افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية، والمقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء بملعب برج العرب، على شاشات الاستاد، لكي يتثني للجماهير متابعتها قبل حضور مباراةمنتخبنا الأوليمبي أمام الكاميرون، التي تأتي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة.
اتفق اتحاد الكرة مع هيئة ستاد القاهرةعلى إذاعة المباراة لتوفير خدمة للجماهير التي ستكون حريصة على متابعة المنتخب الأول والاطمئنان عليه قبل مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الكاميروني.
يفتح ستاد القاهرة أبوابه مبكرًا أمام الجماهير قبل موعد مباراة مصر أمام كينيا، في ظل وجود حرص على تقديم خدمة مميزة لجماهير الكرة المصرية.
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