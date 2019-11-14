منتخب السعودية يتعادل مع أوزبكستان في الشوط الاول

سيطر التعادل الايجابي على الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان بنتجة 1-1 المقامة الآن على ملعب باختكور المركزي ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الاسيوية المؤهلة إلي كأس العالم 2022و كأس آسيا 2023 .
افتتح اهداف الشوط الاول لاعب أوزبكستان إلدور شوموررودف في الدقيقة 16 من بداية المباراة ، ليتعادل المنتخب السعودي عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة23 .
وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمي : محمد العويس.
خط الدفاع : ياسر الشهراني ، زياد الصحفي ، محمد الخبراني ، محمد البريك .
خط الوسط : عبدالله عطيف ، سلمان الفرج ، يحيي الشهري ، سالم الدوسري ، هتان باهبري .
خط الهجوم : فراس البريكان .
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