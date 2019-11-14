منتخب السعودية يتعادل مع أوزبكستان في الشوط الاول

سيطر التعادل الايجابي على الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان بنتجة 1-1 المقامة الآن على ملعب باختكور المركزي ، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الاسيوية المؤهلة إلي كأس العالم 2022

و كأس آسيا 2023 .

افتتح اهداف الشوط الاول لاعب أوزبكستان إلدور شوموررودف في الدقيقة 16 من بداية المباراة ، ليتعادل المنتخب السعودي عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة

23 .

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمي : محمد العويس.

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خط الدفاع : ياسر الشهراني ، زياد الصحفي ، محمد الخبراني ، محمد البريك .

خط الوسط : عبدالله عطيف ، سلمان الفرج ، يحيي الشهري ، سالم الدوسري ، هتان باهبري .

خط الهجوم : فراس البريكان .