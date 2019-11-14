تيبو موكوينا: مواجهة نيجيريا صعبة

أكد تيبو موكوينا لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، أن لقاء نيجيريا غدًا سوف يكون صعبا للغاية، مشيرا إلى أن فريقه أعد نفسه بشكل جيد لهذه المباراة، مشيرًا إلى أنه يعرف نقاط القوة والضعف في المنافس، وسوف يبذل أقصى ما لديهم لكي يربح الفريق هذه المباراة، حتى بعد عودة اللاعبين المحترفين في أوروبا إلىمنتخب النسور.
ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب نيجريا في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المقامة في مصر، حيث يحتل البافانا بافانا المركز الأول برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث برصيدثلاث نقاط، وهو نفس عدد نقاط منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل المنتخب الزامبي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
وأضاف لاعب منتخب جنوب أفريقيا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المدير الفني قال أن نضغط بقوة ونلعب بشكل جماعي، لقد لعبنا المباراة الثانية أمام كوت ديفوار أفضل من لقاء زامبيا، لأننا نفنا تعليمات نوتواني بشكل جيد، ونجحنا في حصد نقاط ثلاث هامة، وسوف نعمل على تكرار الأمر أمام نيجريا غدا".
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