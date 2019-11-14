رياضة | ريمونتادا مثيرة.. السعودية تحول تأخرها بهدفين للفوز بثلاثية في أوزبكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا مثيرة.. السعودية تحول تأخرها بهدفين للفوز بثلاثية في أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز غالي وثمين على نظيره الأوزبكي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب باختاكور، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات آسيا المزدوجة، والمؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023.

وحول المنتخب السعودي تأخره بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وبدأ المنتخب الأوزبكي بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق شوموردوف، قبل أن يتعادل سلمان الفرج في الدقيقة 24، قبل أن يعود منتخب أوزبكستان ويتقدم عن طريق شوكوروف من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ثم سجل المنتخب السعودي هدف التعادل عن طريق سلمان فرج في الدقيقة 85، وأحرز سالم الدوسري هدف الانتصار في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد أوزبكستان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب حاليا.