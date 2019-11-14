رياضة | الشارقة يهزم العربي القطري ويتأهل إلى المربع الذهبي بالبطولة الأسيوية لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يهزم العربي القطري ويتأهل إلى المربع الذهبي بالبطولة الأسيوية لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الشارقة لكرة اليد من تقديم واحدة من أقوى المباريات واكثرها إثارة، في هذه النسخة من البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، بعدما تغلبوا على فريق العربي القطري، المدجج باللاعبين المحترفين، بنتيجة 29-27.

وذلك في ختام الدور التمهيدي للبطولة، ليخطف ملوك كرة اليد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، في المركز الثاني للمجموعة الأولى بالتساوي مع المتصدر العربي برصيد 6 نقاط.

وبهذه النتيجة يلتقي الشارقة مع الوحدة الأماراتي، أول المجموعة الثانية، في الدور قبل النهائي للبطولة، الجمعة المقبل 15 نوفمبر.

- سيناريو بحسابات معقدة

دخل الشارقة اللقاء وهو يلعب ليس فقط من أجل الفوز على منافس قوي ومرشح لنيل اللقب، بل إن موقف الفريق كان يفرض عليه الفوز بفارق هدفين على الأقل، وبشرط أن يحرز أكثر من 25 هدف في شبالك العربي، لكي يتفوق في الترتيب على فريق الكويت الكويتي، الذي يمتلك نفس الرصيد 6 نقاط، بعد تساوي الفريقين في فارق الأهداف (-2) في المواجهات الثلاثية بين الشارقة والكويت والعربي، وبالتالي كان لازاماً على الشارقة تسجيل عدد أهداف أكثر من الكويت، وهو ما تحقق لرجال الشارقة، الذين خاضوا المباراة بروح معنوية مرتفعة، وتركيز عالي، منذ الدقيقة الأولى، رغم الغيابات المؤثرة والاصابات التي تعرض لها الفريق خلال البطولة.

- تفوق شرقاوي

كان للإعداد النفسي المتميز الذي قام به سعادة محمد عبيد الحصان، رئيس البعثة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة، مشرف كرة اليد الشرقاوية، وعلي المرزوقي مدير الفريق، كان لهذا التجهيز المعنوي دوراً كبيراً في إخراج اللاعبين من حالة الإحباط، عقب خسارتهم من الكويت الكويتي، وتأزم موقفهم في الصعود للمربع الذهبي، وظهر التأثير الإيجابي لعملية الشحن وتجديد الدوافع، على أداء وتماسك اللاعبين، الذين دخلوا اللقاء بروح انتصارية عالية وبهدف واحد وهو الفوز.

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كما ساهمت القراءة الجيدة للمنافس والإدارة الفنية المتميزة لأحداث المباراة، من قبل الجهاز الفني للشارقة، بقيادة سفيان حيواني، ومساعده جاسم محمد، وعادل مرابط، والمعد البدني سليم يعيش،

ساهمت في اكتساب اللاعبين ثقة كبيرة، وفي أخذ الشارقة للمبادرة منذ البداية والسيطرة على مجريات اللعب، حيث تمكنت كتيبة الملك من التفوق بفارق 5 أهداف في أول 10 دقائق من الشوط الأول بنتيجة 7-2، بفضل دفاع المنطقة 6 صفر القوي، والهجوم المرتد السريع، واستثمار الثغرات في دفاع العربي بخفة الحركة وتبادل المراكز السريع بين لاعبي الشارقة، ليستمر التفوق الشرقاوي حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة 16 – 14.

وفي الشوط الثاني تمكن العربي من التعادل لأول مرة في اللقاء 18-18 عند الدقيقة الخامسة، وتأثر الشارقة بالنقص العددي نتيجة لإيقاف أكثر من لاعب لمدة دقيقتين، فاستثمره العربي في التقدم الأول له 22-21 في الدقيقة 17، ثم وسع العربي الفارق لصالحه إلى 3 أهداف 25-22، قبل أن ينتفض رجال الملك في أخر 10 دقائق من المباراة، ويعودوا ليقلبوا النتيجة لصالحهم، وينجحوا في انهاء اللقاء متفوقين بفارق هدفين 29-27

وشهد اللقاء تألق من جميع اللاعبين بفريق الشارقة، بداية من حارسي المرمى خالد سعيد ومحمد إسماعيل، مرورا بالقائد المحنك المحترف المصري علي زين الذي سجل 10 أهداف بمفرده، بالإضافة لصناعته لأكثر من هدف، رغم الرقابة اللاصيقة عليه من دفاع العربي طوال المباراة، كما تميز زين بالفاعلية الكبيرة في خط الدفاع، ونفس الحال مع الجناحين الأيمن والأيسر أحمد عبدالله وعمر الوكيل، والدينامو سلطان سعيد حيث سجل كل منهم 4 أهداف، وكذلك ضاحي محمد وكابتن الفريق أحمد هلال، هدفين لكل منهما، وهدف لكل من إبراهيم القرص ومبارك عبدالله و وماكسيمليام.

كما شهدت المواجهة الحاسمة فدائية كبيرة من البحريني الدولي علي ميرزا، الذي اشترك في منتصف الشوط الثاني، رغم الإصابة الشديدة التي يعاني منها، وكذلك أظهر اللاعبان عبدالله طرار وفراس عبدالله روح قتالية عالية رغم تعرضهما للاستبعاد بسبب الإيقاف المتكرر.

ومن جهته أعرب محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، رئيس البعثة، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق للمربع الذهبي وتحقيقه الهدف المرسوم له، وأشاد بالروح القتالية العالية للاعبين، واصراراهم على تخطي هذه العقبة، وتغيير الصورة التي ظهروا عليها في مباراة الكويت الكويتي.

وفي نفس السياق، أشاد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالروح الانتصارية العالية، وباصرار رجال كرة اليد، على الفوز والتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الـ 22، على حساب فريق العربي القطري، وثمن المجلس جهود إدارة الألعاب الجماعية بالنادي وجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، متمنياً مواصلة الفريق لمشواره وأدائه الناجح في الأدوار القادمة من البطولة.