رياضة | اخبار منتخب مصر الاولمبي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار منتخب مصر الاولمبي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع خلال الفترة الحالية عشاق كرة القدم المصرية، أخبار منتخب مصر الأولمبي، الذى يحوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020 لذلك يستعرض الخليج 365 الرياضي أخبار المنتخب الأولمبي اليوم.

منتخب مصر الأولمبي يواجه منتخب الكاميرون اليوم

يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية تجمع بين منتخبي مصر والكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساءا علي ستاد القاهرة الدولى، ويحتل الفراعنه المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد تجقيق الفوز خلال المباراتان الماضيتين علي كل من مالي وغانا، ليتأهل للدور نصف نهائي من البطولة.

تغييرات متوقعه علي تشكيل المنتخب الأولمبي اليوم

يدرس شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي إعطاء الفرصة بشكل أساسي لأكثر من لاعب خلال مواجهة الكاميرون خاصة بعد الصعود لنصف نهائي كأس الأمم.

ويفكر غريب في الدفع بكل من محمود الجزار وعبدالرحمن مجدي وأحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي اليوم للفراعنه بعد ضمان التأهل.

شوقي غريب لـ"الخليج 365 الرياضي" موجهًا رسالته للجماهير "لاعيبة مصر دول ولادكم"

طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي جماهير مصر بالحضور والزيادة خلال المباريات المقبلة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، مؤكدا أن الجماهير هى التى تعطى دافع الفوز للاعبي المنتخب الأولمبي.

وقال المدير الفنى لمنتخب مصر في تصريحات خاصة، قائلاً :" أقول للجماهير تعالوا شجعوا اللاعبين دول ولادكم وبشكركم علي وقوفكم معنا في المباراتان الماضيتين، وأنا قلت لكم إننا لن نخذلكم".

مدرب حراس المنتخب الأولمبي لـ"الخليج 365 الرياضي" حارس مصر لا يخاف من أحد

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تحدث أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" عن جاهزية حراسه الثلاث لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت للشباب المقامة حاليا.

وأكد عبد الكريم، قائلاً :" نحن منتخب مصر والحمدلله لا نخاف من أى فريق، اسم مصر أكبر من أى حد، وحراسنا يلعبوا بشكل جيد وكلهم جاهزين وعلي مستوي مميز من الكفائة".

نجم الكاميرون يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن مواجهة مصر

تحدث بيير فونكو لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي ولاعب ليس الفرنسي عن جاهزية منتخب بلاده لمواجهة مصر.

وقال فونكو في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" :" لقاء منتخب مصر سنلعبه مثلما نلعب باقي المباريات للفوز بالثلاث نقاط، نحن لايهمنا من هو الخصم".

وأضاف :" بالطبع اللقاء أمام مصر سيكون صعب ولكن سنقدم أفضل ما لدينا ومانملك للفوز بالمباراة".

وزير الرياضة في معسكر المنتخب الأولمبي

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة الى معسكر المنتخب الأولمبي بدأت بلقاء مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى و دار مضمون الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد واكد انه راضى تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة، ووجه الوزير الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني كما أثني علي تفانيهم في العمل سواء الجهاز الفني المعاون فنيا أو طبيا أو إداريا.

ونقل صبحى لهم تحيات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقال الوزير ان لديه ثقه كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وباذن الله سيكونوا علي منصة التتويج ويتوجوا بالميداليات .

ترتيب المجموعه الإولى قبل مباراة مصر والكاميرون اليوم

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط