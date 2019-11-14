رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: أحلم بمواجهة منتخب مصر في النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: أحلم بمواجهة منتخب مصر في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، أن مباراة نيجيريا سوف تكون بلا نوم، بسبب تلاحم المباريات، المجموعة تتحمل كل الاحتمالات، والفوز أمر هام بالنسبة لمنتخب بلاده، مشددا على أنه يلعب كل مباراة من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وهذا يعتمد على قوته وأسلوبه لعبه، ونفس الأمر للمنافس، معترفا بالضغط الكبير الملقى على عاتقه وعاتق منتخب النسور أيضا.



ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب نيجريا في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المقامة في مصر، حيث يحتل البافانا بافانا المركز الأول برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس عدد نقاط منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل المنتخب الزامبي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



وأضاف المدير الفني لجنوب إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد ذكرت مسبقا أننا حللنا المباريات الدولية الكبيرة، والوقت ضيق بالنسبة للفرق، كان لدينا وقت للتحضير لمباراة نيجريا الغد، فريقنا لا يلعب بطريقة دفاعية فقط، نلعب مباريات هجومية لأن كل الفرق تلعب من العمق وتحصل على الكرة، نحن أيضا يحب أن نكون بنفس الطريقة، ونوازن بين الطريقتين الدفاعية والهجومية، ألعب للفوز فقط لأنني لو لعبت على التعادل سوف أخسر، المسابقة قوية للغاية، نحتاج فقط إلى التعادل ولكننا سنلعب بشكل جيد، ومستوانا في المعسكر جيد جدا، وجهزنا اللاعبين بشكل جيد".



واستطرد قائلا: "التعادل يكفينا للتأهل بكل تأكيد، ولكن إذا ربحنا سنتأهل بطريقة أعظم لنصف النهائي، الضغوط ليست فقط علينا، إنها على المنافس أيضا، لا أعلم إن كان جنوب إفريقيا مفاجأة البطولة، نحن نركز فقط في التدريبات والمباريات الرسمية، لم نستطع استقدام كل اللاعبون، لم يتاح لنا ضم عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن المتاح الأن أمر جيد بالنسبة لنا، لدينا هدفين في هذه البطولة، الأول هو التأهل للأولمبياد والثاني هو الفوز باللقب".

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وأكمل نوتواني: "درسنا نيجيريا بشكل جيد، نعلم كيف يلعبون، لقد لعبوا في المباراة الثانية بطريقة مختلفة عن المباراة الأولى، لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين، لذلك فهو لقاء صعب بالنسبة لنا، ولكننا نستخدم مواهبنا، وكرة القدم تعتمد على المواهب، والأهم لنا أن نكون أقوياء ونتحكم في المباراة لاستخدام سرعاتنا بالكرة، والتغلب على مشاكلنا، وسنحاول التسجيل لربح المباراة، أعرف أن الركلات الحرة بالنسبة لهم قوية جدا، ويملكون الدقة في ذلك، وأعتقد اننا سوف نتأهل في النهائي ضد مصر، وسنحاول أن نربح".



وأكمل: "نحن نلعب بطريقة سريعة، كل مباراة لها أسلوبها الخاص، نحاول أن نفاجيء المنافس، لذلك إذا أتيت بخطة يمكنك تغييرها في أي لقاء، نحن نتصدر المجموعة لأننا نمتلك الكثير من الأساليب ونستمتع باللعب، ونستخدم الأوقات المناسبة لتغيير خطتنا، كوت ديفوار في اللقاء الماضي كان لديه فرصتان فقط، وضغتنا عليهم، حصلنا على ما نريده، أنا أؤمن أن لا نلعب بخوف وأن نؤمن بأنفسنا، نريد فقط اللعب بروح جيدة



وأنهى حديثه قائلا: "منتخب مصر فريق جيد للغاية، يملكون خطط دفاعية قوية، ولديهم جماهير كبيرة تمنحهم قوة كبيرة، إنهم الأن في نصف النهائي، في بعض الأوقات يظهرون لعب جيد، وفي البعض الأخر لا، على كل حال أتمنى مواجهة منتخب مصر النهائي".