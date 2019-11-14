رياضة | بسبب إسرائيل.. الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم يحتاجه "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب إسرائيل.. الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم يحتاجه "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تنفيذ طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن التعاقد مع أحد ترشيحاته لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فايلر، رشح النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لوزيرين السويسري، للتعاقد معه بعد الاستقرار على رحيل الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، مع بداية العام الجديد.

وفشل جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، في الحصول على ثقة مدربه من أجل الاعتماد عليه بصفة أساسية خلال مباريات الدوري العام أو دوري أبطال إفريقيا.

وجاء رفض إدارة النادي التعاقد مع مهاجم لوزيرين السويسري، بعدما علمت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن اللاعب قام بتمثيل فريق أشدود الإسرائيلي قبل الانتقال للدوري السويسري.

وأشرف فايلر على تدريب بليسنج، حينما كان يقود الفريق السويسري، وأكد على قوته ورغبته في الاستفادة من خدماته لتحقيق أهدافه داخل القلعة الحمراء.

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ويبلغ إليكي 23 عاما، ويلعب في مركز المهاجم الصريح، وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم ثم رحل إلى أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.

من ناحية أخرى قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة، حيث يخوض الفريق التدريبات بشكل يومي على ستاد مختار التتش في المرحلة الثانية من الإعداد.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وخوض منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.