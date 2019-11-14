رياضة | لاعب جنوب إفريقيا: جاهزون لنيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا: جاهزون لنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تيبو موكوينا لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، أن لقاء نيجيريا غدا سوف يكون صعبا للغاية، مشيرا إلى أن فريقه أعد نفسه بشكل جيد لهذه المباراة، مشيرا إلى أنه يعرف نقاط القوة والضعف في المنافس، وسوف يبذل أقصى ما لديهم لكي يربح الفريق هذه المباراة، حتى بعد عودة اللاعبين المحترفين في أوروبا إلى منتخب النسور.



ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب نيجريا في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المقامة في مصر، حيث يحتل البافانا بافانا المركز الأول برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس عدد نقاط منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل المنتخب الزامبي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



وأضاف لاعب منتخب جنوب إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المدير الفني قال أن نضغط بقوة ونلعب بشكل جماعي، لقد لعبنا المباراة الثانية أمام كوت ديفوار أفضل من لقاء زامبيا، لأننا نفنا تعليمات نوتواني بشكل جيد، ونجحنا في حصد نقاط ثلاث هامة، وسوف نعمل على تكرار الأمر أمام نيجريا غدا".