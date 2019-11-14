رياضة | مدرب نيجيريا يتحدث عن مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يتحدث عن مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي، أن كل مباراة يخوضها في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، دائما ما تكون صعبة، مشددا على أنه عليه احترام كل الفرق التي يواجهها، لا سيما وأن كل الفرق قدمت مستويات طيبة للغاية، وكل فريق لديه حظ في التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نفعل ما علينا في كل مباراة، ونأمل أن نتأهل وأن نحصل على النتيجة التي نحتاجها، لقد تدربنا بشكل جيد، من أجل تحقيق النتيجة التي تؤهلنا إلى الدور التالي".



ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة جنوب إفريقيا مساء غد الجمعة، بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر وتنتهي في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.



وعاد ليقول: "كل مباراة مختلفة عن اللقاء الأخر، حولنا أسلوب لعبنا ونحاول التركيز على الركلات الثابتة، كل فريق يخوض البطولة بتطلعاته الخاصة، وهناك الكثير يحدث خلال المباريات، لقد خسرنا اللقاء الأول أمام كوت ديفوار، ولكن في اللقاء الثاني نجحنا في الفوز، وأعتقد أننا سوف نتأهل إلى المرحلة القادمة، ولازلنا قادرون على التأهل".



وأنهى حديثه قائلا: "نخوض تحدي كبير بالنسبة لنا، وهذا لا يؤثر على طريقة اللعب في كرة القدم، لا يوجد أعذار هنا والأهم بالنسبة لنا هو الحصول على النتيجة التي نريدها".