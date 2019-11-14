رياضة | عاجل.. إصابة جديدة في منتخب مصر قبل مباراة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة في منتخب مصر قبل مباراة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض طارق حامد للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال تدريبات المنتخب الوطني الأول الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.

وشعر طارق حامد ببعض الآلام في العضلة الخلفية خلال مران أمس، حيث فضل الجهاز الطبي عم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية للفراعنة.

وأكد طبيب المنتخب على إمكانية لحاق حامد بمباراة كينيا والمشاركة بشكل طبيعي، حيث وصف الإصابة بالشد الخفيف، مشيرًا إلى جاهزية حامد للمشاركة في التواجد بتشكيل المنتخب على حسب الرؤية الفنية للمدير الفني.

في سياق متصل يواجه اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره الأميرية على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة، ضمن مواجهات الابيض الودية استعدادا لاستئناف مباريات الموسم الحالي.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء امس الأربعاء، استعدادا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران حصول الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، حيث اكتفوا بالتواجد في الملعب دون المشاركة.

Advertisements

وانتظم محمد عبدالشافي ظهير فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد ان خاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران امس.

وحرص أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأبيض، على تصعيد مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، حيث خاضوا بعض التدريبات الخاصة على هامش مران اليوم.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش مران الابيض اليوم، حيث حرص على الحديث عن بعض الأمور المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وخاض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية الخاصة بصالة الجيمانزيوم وذلك تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مسؤول الأحمال.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، بينما يسافر الابيض إلى الكونغو ليواجه مازيمبي يوم ٣٠ من نفس الشهر في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.