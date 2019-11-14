رياضة | فرحة طاغية في برشلونة بصدمة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة طاغية في برشلونة بصدمة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة خبرًا سعيدًا قبل موقعة الفريق الكتالوني المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو " في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وتأكد غياب المهاجم البرازيلي الأصل الإسباني الجنيسة دييجو كوستا عن فريق أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

Advertisements

ولن يتمكن كوستا من اللحاق بموقعة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة بسبب الإصابة حيث سيغيب لمدة تصل إلى شهر ونصف عن فريقه.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بالمهاجم الإسباني ألفارو موراتا في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة لتعويض غياب المصاب دييجو كوستا.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة وحيد عن البارشا والريال.