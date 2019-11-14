رياضة | حصاد الجولة الأولى من دوري الجامعات لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الأولى من دوري الجامعات لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار امس على مواجهات الأسبوع الأول من مباريات دوري الجامعات لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد 20192020، بمستوياته الثلاثة.

ففي المستوى الأول حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة جامعة الاسكندرية مع جامعة طنطا في اللقاء الذي أقيم علي إستاد جامعة الإسكندرية، وهي نفس نتيجة مباراة جامعة الزقازيق مع جامعة بنها والتي لعبت على ملعب جامعة الزقازيق، كما تعادل فريق جامعة بني سويف مع جامعة جنوب الوادي بهدفين في كل شبكة علي إستاد بني سويف، في حين نجح فريق جامعة المنوفية في تحقيق فوز ثمين على جامعة القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب جامعة القاهرة.

وفي مباريات المستوى الثاني لدوري الجامعات، اكتسح فريق وزارة التعليم العالي نظيره جامعة مصر للعلوم بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فازت جامعة قناة السويس على الأكاديمية العربية للعلوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلبت جامعة مدينة السادت على جامعة أسوان بهدفين مقابل هدف، بينما تأجلت مباراة جامعتي المنصورة وبورسعيد الى يوم ٩ ديسمبر المقبل.

اما في المستوى الثالث ففازت جامعة الفيوم على جامعة النهضة 4-3، وحققت جامعة كفر الشيخ فوز عريض على جامعة المستقبل 4-1، وتغلبت الجامعة الأمريكية على أكاديمية الدلتا 3-1، وجامعة مصر الدولية على الجامعة البريطانية 1-0، والجامعة الألمانية على جامعة 6 أكتوبر 1-0.

وكانت مباراة الجامعة الألمانية وجامعة ٦ اكتوبر التي أقيمت بالجامعة الألمانية قد شهدت احتفالية انطلاق الموسم الجديد والتي حضرها الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور منتصر نوح امين صندوق الاتحاد، والدكتور عمرو حداد عضو مجلس ادارة الاتحاد، والدكتور احمد فرج عضو مجلس اداره الاتحاد ووكيل وزارة التعليم العالى، والاعلامي احمد شوبير عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس اللجنة الاعلامية، والدكتور تامر العناني المدير الإداري للاتحاد، وقيادات الجامعة الألمانية الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعه، والدكتور ايهاب ابو الخير نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فاروق الرزاز مدير النشاط الطلابي، والدكتور ياسر مبروك مدير النشاط الرياضي، بالاضافة الى نخبة من نجوم كرة القدم القدامى.