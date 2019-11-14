رياضة | تشكيل السعودية ضد أوزبكستان.. تخمة لنجوم الهلال و"البريكان" للهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل السعودية ضد أوزبكستان.. تخمة لنجوم الهلال و"البريكان" للهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل فريقه لمواجهة أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. تشكيل السعودية ضد أوزبكستان حراسة المرمى: محمد العويس Advertisements خط الدفاع: ياسر الشهراني وزياد الصحفي ومحمد خبراني ومحمد البريك خط الوسط: عبد الله عطيف وسلمان الفرج ويحيى الشهري وسالم الدوسري وهتان باهبري خط الهجوم: فراس البريكان

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