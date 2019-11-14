رياضة | تشكيل السعودية الرسمي ضد أوزبكستان.. مشاهدة مباراة السعودية اليوم عبر KSA SPORT مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل السعودية الرسمي ضد أوزبكستان.. مشاهدة مباراة السعودية اليوم عبر KSA SPORT مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر، لمواجهة أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

Advertisements

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، زياد الصحفي، محمد خبراني، محمد البريك

في خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري

في خط الهجوم: فراس البريكان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فواز القرني، أمين بخاري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن العبيد، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، عبد العزيز البيشي، نواف العابد، هارون كمارا، عبد الله الحمدان