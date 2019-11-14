رياضة | أغرب طلب من لويس سواريز لإدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغرب طلب من لويس سواريز لإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الأرووجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتواجد سواريز حاليا مع منتخب بلاده أوروجواي والذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام المجر والتي ستقام غدًأ والثانية أمام الأرجنتين والمقرر لها يوم الاثنين المقبل الثامن عشر من الشهر الجاري.

وصرح سواريز لوسائل إعلامية في أوروجواي بطلبه لإدارة برشلونة بالتعاقد مع لاعب ينافسه على مركزه في هجوم البلوجرانا.

وبدأ سواريز نهاية مسيرته، وينصح ناديه البارسا بالبدء في البحث عن رأس حربة ينافسه على مركزه، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على برشلونة مستقبلا.

ويحتل لويس سواريز المركز السادس هذا الموسم في قائمة هدافين الليجا برصيد 6 أهداف بفارق 3 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.