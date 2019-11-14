اونلاين | لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا والصين مجانا على يوتيوب HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا والصين مجانا على يوتيوب HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد مباراة سوريا والصين اليوم الخميس 14-11-2019، بث مباشر مجانا على يوتيوب عبر موقع ميركاتو داي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب سوريا في مواجهة مُحتدمة أمام منتخب الصين على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت السعودية، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المباراة ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة، وستنقلها قناة دبي الرياضي 2، وقناة الكأس القطرية 2.

تحتل سوريا صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية أمام منتخبات “الفلبين وجزر المالديف وجوام”.

ويتصدر مهاجم سوريا ونادي أهلي جدة “عمر السومة” لائحة هدافي التصفيات برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن مهاجم الإمارات أحمد مبخوت، وبفارق هدفين عن مهاجم الصين “يانج إكسو”.

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وتحتاج سوريا للفوز من أجل ضمان التأهل المُبكر إلى المرحلة الختامية في تصفيات مونديال قطر 2022، حيث سيُبعدها الفوز عن الصين بفارق 5 نقاط واضحة.

لكن المأمورية لن تكون سهلة على رفاق عمر السومة، حيث يُشرف المدير الفني الإيطالي المخضرم “مارتشيلو ليبي” على تدريب الصين.

وأظهرت الصين تطورًا ملحوظًا في مبارياتها الأخيرة أمام سوريا، حيث تعادلا معًا 2/2 ضمن المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2018، عندما سجل أحمد الصالح هدف التعادل في الدقيقة 90.

وفي مباراة ودية أقيمت خلال شهر أكتوبر 2018، فازت الصين 2/صفر، وشهد اللقاء إضاعة اللاعب جاو لين لركلة جزاء.