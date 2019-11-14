اونلاين | تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة العراق IRAQ وايران LIVE مباشرة بدون تقطيع (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة العراق IRAQ وايران LIVE مباشرة بدون تقطيع (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة العراق وايران المقرر عقدها مساء يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 في استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية ، حيث نوفر لك جميع أخبار اللعبة والقنوات مباشرة ، كما نقدم تاريخ المباراة بتوقيت العراق ألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك ، ووقت إنجلترا ، ووقت أمريكا وكندا وأستراليا ، كان من المقرر إجراء المباراة في استاد ترانك أوف بالم في مدينة البصرة الرياضية ، لكن الأحداث في العراق دعت FIFA منذ فترة طويلة إلى مطالبة الاتحاد باختيار دولة بديلة لاستضافة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وايران

القنوات الناقلة لمباراة العراق وايران : سيتمكن جميع المشجعين من مشاهدة مباراة العراق وإيران على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية العراقية ، حيث تتصدر قناة بث الكأس المفتوحة ، يتصدر العراق جدول المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم بالشراكة مع المنتخب البحريني ولكل فريق سبعة نقاط ، يأتي فريق إيران في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

موعد مباراة العراق وايران

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وصل المنتخب العراقي إلى عمان منذ عدة أيام ، وانضم اللاعبون المحترفون إلى مهمة الفريق هناك رسميًا ، ودخلوا الفريق في معسكر تدريبي في عمان تحت قيادة المدرب السلوفيني كاتانيك ، موعد المباراة بين العراق وإيران يوم الخميس. ستكون في الأوقات التالية:

5 مساءً بتوقيت العراق ، المملكة العربية السعودية والكويت.

6 مساءً بتوقيت الإمارات.

3 مساءً ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا.

2 مساء بتوقيت لندن.

09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وكندا الشرقية.

1:00 صباحًا بتوقيت سيدني.