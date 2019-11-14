اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة سوريا والصين بث مباشر بجودة HD كورة ستار SYRIA لايف

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يلتقي فريقي سوريا والصين ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلي كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا المقبل بالصين، يفتتح استاد مكتوم بن راشد مباراة بين منتخبي سوريا ونظيره الصين في أحد المواجهات المثيرة والصعبة للغاية والتي يتمني فيها عشاق نسور قاسيون الإنتصار والإنقضاض علي التنين الصيني، ويتصدر المنتخب السوري المجموعة برصيد 9 نقاط ، من فوز في ثلاث مباريات ، بينما منتخب الصين يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، جمعهم من فوز في مبارياتين ، وتعادل في مباراة ، واليوم يستعد كلاً من المنتخبين في تحقيق الفوز ، بالنسبة للمنتخب السوري يسعي في الفوز اليوم ليبقي على صدارة المجموعة ، أما بالنسبة للمنتخب الصيني يدخل هذا اللقاء طامعاً في الثلاث نقاط من أجل رفع رصيده إلي 10 نقاط ، ويتصدر المجموعة.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا والصين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة دبي الرياضية 2 وقناة الكأس الرياضية 2 ويعلق علي اللقاء المعلق علي سليمان وأحمد المعمري..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا والصين مباشر في لقاء اليوم الخميس 14 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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مشاهدة مباراة سوريا والصين مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي سوريا والصين مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة المنتخب السوري ضد منتخب الصين في لقاء هام وقوي لنسور قاسيون من أجل إعتلاء الصين والإنفراد بها، فهل يتمكن من تحطيم والإنقضاض علي التنين الصيني أم لا، والتشكيل يضم كلا من : إبراهيم العالمة وعمرو الميداني وأحمد الصالح وحسين جويد ومؤيد العجان، وفي خط الوسط كلا من محمد المرمور وكامل حميشة ومحمود المواس وورد السلامة، وفي الأمام أسامة أومري وعمر السومة.