اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة العراق وايران بث مباشر NOW كورة لايف IRAQ VS IRAN MATCH رابط ماتش العراقNOW

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يواجه منتخب العراق نظيره إيران اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة العراق وإيران على أرضية ملعب استاد عمان الدولي.

ويحتل منتخب العراق المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تحتل إيران المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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موعد مباراة العراق وإيران اليوم

تقام مباراة العراق وإيران اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت العراق.

القناة الناقلة لمباراة العراق وإيران في تصفيات آسيا لكأس العالم

تذاع مباراة العراق وإيران عبر قناة "Alkass One HD" في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم.