اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة البحرين وهونج كونج بث مباشر KORA STAR كورة لايف وBahrain Sport HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة البحرين وهونج كونج بث مباشر KORA STAR كورة لايف وBahrain Sport HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب البحرين نظيره هونج كونج اليوم الخميس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

ويتواجه المنتخبان على أرضية ملعب هونج كونج، في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

ويتقاسم منتخب العراق صدارة المجموعة مع البحرين برصيد 7 نقاط، فيما تتخلف عنهما البحرين بفارق نقطة، أما هونج وكونج وكمبوديا يتذيلان الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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موعد مباراة البحرين وهونج كونج اليوم

تبدأ مباراة البحرين وهونج كونج في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وهونج

تذاع مباراة البحرين وهونج كونج على قناتي alkass hd 3 وBahrain Sport HD.