اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت لايف رابط الإمارات مباشر متعددة HD

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يواجه منتخب الإمارات نظيرة فيتنام اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتقام مباراة الإمارات وفيتنام على أرضية ملعب مي دينه ستاديوم.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تحتل فيتنام المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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موعد مباراة الإمارات وفيتنام اليوم

تذاع مباراة مباراة الإمارات وفيتنام اليوم الخميس في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر، والساعة 05:00 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الإمارات وفيتنام

تذاع مباراة الإمارات وفيتنام عبر قناة ابو ظبي الرياضية 1.