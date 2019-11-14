اونلاين | الشوط الثاني .. رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر "1-1" كورة لايف KSA SPORT

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رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد أوزوبكستان بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر 2020 والأمم الآسيوية بالصين 2023.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد أوزوبكستان بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة السعودية ضد أوزوبكستان الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع مباراة السعودية ضد منتخب أوزوبكستان، عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD1، حصريا alostora مباراة السعودية ضد منتخب أوزوبكستان، على صدارة المجموعة.

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