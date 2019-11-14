اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام بث مباشر رابط ماتش الإمارات يلا شوت PLUS رابط ماتش EMIRATES YOUTUBE

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يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الفيتنامي الخميس في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يخوض «الأبيض» المباراة بهدف تحقيق الفوز، وتعويض خسارته في الجولة الماضية خارج أرضه أمام تايلاند بهدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تأكيد تفوقه التاريخي على «التنانين الذهبية»، وفيما يلي بعض المعلومات المهمة عن المباراة:

موعد المباراة: الخميس 14 نوفمبر الساعة 17:00

الملعب: مي دينه ستاديوم.

التقى المنتخبان تاريخياً 5 مرات.

حقق منتخب فيتنام الفوز في أول مباراة رسمية أمام الإمارات 1-صفر في كأس آسيا 2007.

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حقق منتخب الإمارات الفوز في آخر 4 مباريات لعبها أمام نظيره الفيتنامي.

مدرب منتخب الإمارات:

الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي يعد من أبرز المدربين على مستوى العالم بقيادته منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وقيادته منتخب السعودية للتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

مدرب منتخب فيتنام:

الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو، الذي حقق إنجازات تاريخية مع المنتخب الفيتنامي، بقيادته الفريق للتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

تصنيف الإمارات: 67

تصنيف فيتنام: 97