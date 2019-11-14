اونلاين | الآن.. مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان لايف "0-1" تغطية حية ومباشرة بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان لايف "0-1" تغطية حية ومباشرة بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد منتخب أوزبكستان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس الأمم الآسيوية وكأس العالم في قطر 2022 المقبلة KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة مثيرة خاصة بعد التنافس بين منتخبين على صدارة تلك المجموعة في الفترة الأخيرة GOAL KOORA.

كورة أونلاين ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل في المباراة الأخيرة ضد منتخب فلسطين بنتيجة سلبية KOORA STAR ويحل منتخب أوزبكستان في المركز الأول وصدارة تلك المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث جولات خاضها في تلك المجموعة حيث تعرض للهزيمة من منتخب فلسطين في الجولة الأولى YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وستقام تلك المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب أوزبكستان في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وسوف تقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دولة المغرب KOORA LIVE.

جول كورة ويسعى منتخب السعودية لتحقيق الفوز على منتخب أوزبكستان من أجل احتلال صدارة تلك المجموعة مبكرا KOORA ONLINE يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع بين منتخب السعودية ومنتخب أوزبكستان عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب وعبر البث المباشر الاسطورة ALASTORA بينما يريد منتخب أوزبكستان استثمار إقامة تلك المباراة على ملعبه ووسط جماهيره لتعزيز صدارته لتلك المجموعة أيضاً وتحقيق النقطة التاسعة خلالها BEIN MATSH.