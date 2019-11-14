اونلاين | «كورة أون لاين - KORAONLINE» مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية مجانا

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يواجه اليوم الخميس المنتخب السعودي مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر 2020 والأمم الآسيوية بالصين 2023 علي ملعب باختاكور الدولي بالعاصمة الأوزبكستانية.

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وتذاع مباراة السعودية أمام منتخب أوزوبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر 2020 والأمم الآسيوية بالصين 2023 علي ملعب باختاكور الدولي بالعاصمة الأوزبكستانية عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD1 بث مباشر yalla shoot live 7asry kooora goal kora live بث الاسطورة كورة لايف KORALIVE.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية و نظيره منتخب أوزبكستان في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بث مباشر yalla shoot live 7asry kooora goal kora live بث الاسطورة كورة لايف KORALIVE.

ويحتل المنتخب الأوزوبكستاني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السعودي صاحب المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، COOL KORA أوزوبكستان تستضيف السعودية على صدارة المجموعة الرابعة بث مباشر yalla shoot live 7asry kooora goal kora live بث الاسطورة كورة لايف KORALIVE.