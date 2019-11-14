اونلاين | بث حي stream : مشاهدة مباراة السعودية واوزبكستان بث مباشر يلا شوت Live كورة ستار شاهد السعودية وأوزبكستان رابط مباشر

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يواجه المنتخب السعودي نظيره الأوزبكستاني في تمام الساعة الثانية بتوقيت مدينة القاهرة والثالثة بتوقيت مكة المكرمة والرابعة بتوقيت أبو ظبي. يقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022. يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف أوزبكستان المتصدر برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فاز في مباراة واحدة أمام سنغافورة وتعادل في مبارتين أمام اليمن وفلسطين.

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