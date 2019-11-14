اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة السعودية وأوزبكستان بث مباشر SAUDIA VS UZBAKESTAN كورة لايف السعودية رابط مجاني HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة السعودية وأوزبكستان بث مباشر SAUDIA VS UZBAKESTAN كورة لايف السعودية رابط مجاني HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر، لمواجهة أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، زياد الصحفي، محمد خبراني، محمد البريك

Advertisements

في خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري

في خط الهجوم: فراس البريكان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فواز القرني، أمين بخاري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن العبيد، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، عبد العزيز البيشي، نواف العابد، هارون كمارا، عبد الله الحمدان.

مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت السعودية ضد أوزبكستان بث مباشر، يلا شووت السعودية وأوزبكستان في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 yalla shoot بث مباشر السعودية ضد أوزبكستان كورة لايف رابط ماتش السعودية وأوزبكستان اليوم شووت كول كورة تابع ماتش أوزبكستان ضد السعودية kora live بث الاسطورة مشاهدة السعودية ضد أوزبكستان live7hd رابط، السعودية وأوزبكستان الآن يلا شوت اليوم، ماتش السعودية ضد أوزبكستان يلا شوت حصري، كورة جول السعودية ضد أوزبكستان بث مباشر kooora goal، كورة ستار السعودية ضد أوزبكستان kora star ، بين ماتش بث مباشر السعودية وأوزبكستان اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش السعودية وأوزبكستان اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر السعودية وأوزبكستان اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة السعودية ضد أوزبكستان بث مباشر السعودية وأوزبكستان goalarab"

