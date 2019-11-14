بوروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع إبراهيموفيتش

الخميس 14 نوفمبر 2019

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند دخل في دائرة المهتمين في التعاقد مع النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق.



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زلاتان يرحل عن لوس أنجلوس

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أعلن بالأمس رحيله عن لوس أنجلوس، بعدما قاد الفريق خلال 59 مباراة نجح في تسجيل 53 هدفًا وصنع 15 بجميع المسابقات.

زلاتان مطلوب من كبار أوروبا

ويعد إبراهيموفيتش هدفًا للعديد من الأندية في أوروبا خلال الوقت الحالي، أبرزها ميلان وبولونيا ونابولي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، وبروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن دورتموند يرغب في ضم النجم السويدي، لتدعيم خطوط فريقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً وأن اللاعب يمكنه التوقيع لأي فريق دون مقابل في يناير المقبل، بعدما أصبح حرًا بنهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.