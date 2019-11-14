هل يعوق غياب "صلاح" ضربة البداية للفراعنة بالتصفيات أمام كينيا

الخميس 14 نوفمبر 2019

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة "حسام البدري" لضربة البداية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية كاميرون ياوندي ٢٠٢١، حيث المباراة الأولى أمان نظيره منتخب كينيا علل ملعب "برج العرب" السادسة مساء اليوم.



ويغيب عن الفراعنة هدافه الأول "محمد صلاح" لاعب ليفربول الإنجليزي للإصابة، بحيث أن للاعب تأثير كبير على هجوم المنتخب طيلة ثمانية أعوام ماضية وأكثر ويكون الاعتماد عليه بشكل دائم والأحرى هو رمانة ميزان منتخب الساجدين.

صلاح وكيفية تعويض غيابه

لم يستطيع منتخب مصر طيلة ثمانية أعوام إيجاد بديل ل"مو"، إلا أن اليوم وأمام كينيا لديه الثنائي أحمد السيد زيزو نجم الزمالك صاحب الانطلاقات والسرعات القليلة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء وهو الأوفر للحلول كبدل لنجم الريدز.

الخيار الثاني وهو حسين الشحات جوكر الأهلي متعدد المراكز بالملعب ومنهم جناح أيمن ذات سرعات ومهارت تكتيكية وقدرة على المرواغة والتسديد.

قد يكون الشحات الأوفر، من حيث الخبرات والسرعات، ولكن لدى زيزو الامكانية لاستخلاص وقطع الكرات وصد المرتدات والتسديد بقوة أكبر وللثنائي القدرة على سد ثغرة غياب صلاح.

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صلاح والقدرة على التهديف من لمسة واحدة وإزعاج دفاع الخصم

كما ذكرت مقومات وإمكانيات الثنائي الشحات وزيزو، إلا أن القدرة على إزعاج الخصم تحتاج لمهارات خاصة والقدرة على الارتداد السريع بالذهاب والعودة في وقت مثالي وبالطبع صلاح هو المفضل لانطلاقاته القوية والمتزنة إذ نجد لتمثيل إزعاج حقيقي زيزو بالبلدي يقال عنه عفيجي وليس بالقدر الكافي من السرعة فيما الشخات مهارات أكثر منها قوة في المواجهة ويمكن الصغط عليه بسهولة.

الشحات الأقرب من حيث صناعة الفرص

لدى جناح الأهلي القدرة الأكبر بالتوغل لعمق دفاع الخصم وصناع فرص حقيقية وهو ما كان يفعله "صلاح" مع إيجاده للمسة الختامية.

ماذا لو فاجئنا البدري بخطة مغايرة

يمكن للمنتخب اللعب بخطة ٣٤٣ و٤٣٣، وبالطريقة الأولى يكون المفضل والأقرب هو أحمد زيزو لقدراته الهجومية المتوازنة، أما عن الخطة الثانية تحتاج لقدرات الشحات للمرونة والمرور نظرا لكون تواجد ثلاثي وسط دفاع يمكن صد أية كرات وبالتالي تعطي الامكانية لغزو عدة هجمات على الشباك الكينية.

صلاح وخبرات التواجد بالأماكن الصحيحة الفارغة

يتوفر لدى نجم ليفربول الإنجليزي خبرات أكثر في التحرك دون كرة والتواجد في المناطق الفارغة خلف دفاع الخصم أو بالعمق، بينما ينقص الشحات وزيزو الكثير من الخبرات الدولية كي تكون هذه إحدى أهم النقاط، التي يمكن للخصم اللعب عليها بغلق دفاعة بشكل محكم عكس وجود صلاح صاحب خبرات الدوري الإنجليزي وكأس العالم والعديد من الأمور الأخرى.

صلاح ورقم شخصي له تحرمه الإصابة من الصراع مع العميد والشاذلي

تمكن صلاح من إحراز٤١ هدفا على مستوى اللقاءات الودية والرسمية بكافة البطولات، ثم أنه هو هداف مصر بتصفيات كأس العالم نسختي ٢٠١٤/٢٠١٨ وكذلك هدافه بكأس العالم ٢٠١٨ بروسيا إضافة لكونه هداف مصر بكأس الأمم الإفريقية الماضية بالتساوي مع أحمد المحمدي، إذا الليلة يتوقف قطار مو ولن يسجل هدفه ال٤٢ ليظل العميد حسام حسن معتليا عرش صدارة هدافي مصر التاريخيين برصيد ٦٩ هدفا وخلفه الراحل حسن الشاذلي برصيد ٤٣ أي بفارق هدفين عن صاحب السابعة والعشرين عاما.

هكذا كان ما كان هو كل المنتظر من أرقام لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سواء من ناحية الأرقام القياسية أو من هم القادرون على تعويض غيابه.

الجدير بالذكر أن إصابة كانت خلال مباراة مانشستر سيتي الماضية بالبريميرليج ورغم إحرازه هدف ثاني، إلا أنه تعرض للإصابة بالأمتار الأخيرة من المواجهة تاركا السيتزين بحيرة من أمره لعدم القدرة على فك طلاسم الريدز مساهما بتوسيع الفارق مع بطل الموسم الماضي ليواصل تألقه.