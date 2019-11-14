شكرا لقرائتكم خبر عن «جول» العالمي: ثنائية «صلاح» و«ماني» الأفضل في العالم وعلاقتهما أقوى من أي وقت مضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «جول» الرياضي العالمي إن محمد صلاح وساديو ماني، نجمي ليفربول الإنجليزي، هما ثنائي الأجنحة الأفضل في العالم حاليًا ويمكن مقارنتهم بثنائية جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وثنائية آرين روبين وفرانك ريبيري في بايرن ميونخ سابقًا.

وكان الثنائي قد أختير ضمن أفضل 50 لاعبًا في العالم في استفتاء محرري ومديري تحرير نسخ الموقع الـ 38 حول العالم، إذ حل المصري في المركز الثالث، فيما جاء السنغالي في المركز الخامس.

وتسلم «ماني» جائزته فيما غاب «صلاح» عن التدريب الذي تسلم خلاله زميله الجائزة لالتزامه بجدول مختلف للتدريبات نتيجة الإصابة التي يعاني منها في كاحله.

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وأشار الموقع إلى أن الثنائي سجلا مجموع 137 هدفًا منذ بداية لعبهما معًا مع انضمام محمد صلاح إلى الريدز في صيف 2017، كما تشارك الثنائي جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي مع مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج، بعد تسجيلهم جميعًا 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي. كذلك، سجل الثنائي حتى الآن 20 هدفًا فيما بينهما في جميع البطولات بواقع 9 لـ«صلاح» و11 لـ«ماني».

ولفت التقرير إلى وجود منافسة جارية بين الزميلين واصفًا إياها بـ«الصحية»، مقللًا من أهمية التوتر الذي شهدته علاقتهما، سبتمبر الماضي، حين عبر «ماني» عن غضبه من عدم تمرير «صلاح» الكرة له في إحدى المباريات، ناعتًا التقارير التي تشير إلى وجود فتور في العلاقة بين اللاعبين بـ«المضحكة» ومؤكدًا أن علاقتهما أقرب من أي وقت مضى، ليشدد بعدها على أن الثنائي بعملهما الشاق وبأهدافهما وتمريراتهما الحاسمة تعيد تعريف مركز الجناح وتجعلهما بالتأكيد ثنائي الأجنحة الأكثر إنتاجية في العالم.

وأضاف أن الثنائي أصبح يقارن بثنائيات عظيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي كثنائية ديفيد بيكهام وريان جيجز في مانشستر يونايتد وثنائية داميان دوف وآرين روبين مع تشيلسي وثنائية روبيرت بيريز وفريدريك ليونبيرج في أرسنال. وكذلك أصبح يقارن بثنائيات عالمية كثنائية فرانك ريبيري وآرين روبين في بايرن ميونخ وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو في ريـال مدريد.

وتابع الموقع: «صلاح وماني حاليًا في هذا المستوى، هذا يوضح الجودة التي هم عليها مع ليفربول على مدار العامين الماضيين، وكم هما حاسمين بالنسبة لفريق المدرب يورجن كلوب، فإذا لم يسجل بك أحدهما فسيسجل الآخر، وبدونهما يصبح ليفربول نصف فريق».