شكرا لقرائتكم صالح جمعة يكشف موقفه من عروض الشتاء للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض صالح جمعة لاعب فريق الأهلي التحدث مع أكثر من وكيل لاعبين مصري مؤخراً، بشأن رغبة عدة أندية محلية وخارجية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يُشارك صالح جمعة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أي مباراة رسمية حتى الآن خلال المباريات الستة، التي خاضها الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري وحقق خلالها فايلر الفوز جميعاً.

وتلقى صالح جمعة عروضا مُغرية من أندية محلية وخارجية خلال الفترة الماضية، حيث استغلت هذه الأندية عدم مشاركة اللاعب مع الأهلي وعرضت ضمّه في يناير المقبل، لكن اللاعب رفض النظر لهذه العروض تماماً.

وأكد صالح جمعة أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما عقد معه فايلر أكثر من جلسة مؤخراً وتحدث معه عن إمكانياته وقدراته، التي يحتاجها الفريق وهو ما انعكس إيجابياً على حالته.