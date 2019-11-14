شكرا لقرائتكم خد بالك قبل سب الدين والبصق وضرب المنافس.. اعرف عقوبات دورى مراكز الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن لائحة العقوبات، المقرر توقيعها على المخالفات، التى يتم ارتكابها فى مباريات دورى مراكز الشباب.

ووفقا للائحة، فإن ضرب الخصم بدون كرة أو سب لاعب بأى لفظ مشين يتم إيقافه مباراتين، وغرامة مالية 500 جنيه، ومحاولة الاعتداء على أحد عناصر اللعبة سواء لاعب أو مدرب أو حكم أو مسئول تنظيم تبدأ من مباراتين إلى 4 مباريات مع غرامة مالية أيضا من 500 إلى 1500 جنيه.

وفيما يخص سب الدين فيتم الإيقاف 3 مباريات وغرامة مالية 1500 جنيه، أما عقوبة البصق فتكون إيقاف 3 مباريات وغرامة 500 جنيه، الفعل الفاضح تصل إلى شطب اللاعب، وغرامة مالية 500 جنيه أيضا، وبالنسبة للعبارات المشينة يكون الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 500 جنيه.

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وعندما يتم الاشتباك والدفع باليد سواء للاعب أو مدرب أو حكم أو مسئول تنظيم تكون عقوبة الإيقاف من أربع إلى ست مباريات وغرامة مالية من 500 إلى 1500 جنيه.

ضرب الحكم تصل عقوبته إلى الشطب والغرامة المالية 500 جنيه، وفيما يخص نزول الأفراد أو الجماهير لأرض الملعب يتم فى هذه الحالة نقل المباريات، وغرامة مالية 1500 جنيه.

ورغم كل هذ العقوبات فإنه يمكن أن تقوم اللجنة الفنية بوزارة الرياضة باتخاذ ما تراه مناسبا فى أى من المخالفات السابق ذكرها.

وجاءت لائحة العقوبات كالتالى..

