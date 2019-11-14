شكرا لقرائتكم لاعب دجلة يجدد صراع صفقات الأهلي والزمالك فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدو أن صراع الأهلي والزمالك على خطف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الشتوي القادم سيتجه صوب محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة لتدعيم صفوف القطبين في الانتقالات الشتوية القادمة.
واصبح عبد العاطي مطلوبا لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك لوجود أزمة في وسط ملعب القطبين ورغبتهما في التعاقد مع لاعب جديد.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعب وسط دجلة لتعويض غياب حمدي فتحي، الذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركية ويحتاج للعلاج مدة شهرين قبل العودة مجددا للملاعب.
فيما يرغب الزمالك في التعاقد مع دفندر دجلة من أجل تعويض غياب محمود عبد العزيز لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويحتاج فترة راحة لا تقل عن 6 شهور.
وقد يحتدم الصراع بين القطبين على ضم لاعب دجلة، الذي يعد أبرز اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف القطبين في الفترة القادمة، باعتباره من أبرز لاعبي الارتكاز في الدوري المصري.
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