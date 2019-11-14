شكرا لقرائتكم رئيس الهلال يثمن دعم الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه بتخصيص 4 طائرات لنقل جماهير الهلال إلى اليابان لمساندة الفريق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوروا ريد دايموندز الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري.

وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي إنها تثمن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا المحفل الخارجي، وإن ذلك يأتي امتداداً لدعمه التاريخي لقطاع الرياضة والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على كافة الأصعدة، وهو ما يتواكب مع النهضة التي تعيشها السعودية في كافة الأصعدة.

وكشفت إدارة الهلال في بيانها أنها تعتزم تخصيص الطائرات الأربع لأعضاء "القوة الزرقاء" المسجلة بياناتهم في النادي، وذلك بعد مساهمتهم في وصول الفريق إلى هذه المرحلة في البطولة، من خلال تفاعلهم في جميع المباريات.