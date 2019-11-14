سوبر كورة.. لاعب وسط وادى دجلة يشعل الصراع بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صراع الأهلي والزمالك على خطف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الشتوي القادم سيتجه صوب لاعب وسط وادي دجلة لتدعيم صفوف القطبين في الانتقالات الشتوية المقبلة. وأصبح لاعب وادى دجلة مطلوبا لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك، لوجود أزمة في وسط ملعب القطبين ورغبتهما في التعاقد مع لاعب جديد. ويرغب الأهلي في تعويض غياب حمدي فتحي، الذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركية ويحتاج للعلاج مدة شهرين قبل العودة مجددا للملاعب، فيما يرغب الزمالك في التعاقد مع دفندر دجلة من أجل تعويض غياب محمود عبد العزيز لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويحتاج فترة راحة لا تقل عن 6 أشهر. Advertisements لمعرفة لاعب دجلة الذى أشعل الصراع بين الأهلى والزمالك اضغط هنا

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