شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه مبكرا ويذيع مباراة مصر وكينيا قبل لقاء الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
واتفق اتحاد الكرة مع هيئة استاد القاهرة على إذاعة المباراة لتوفير خدمة للجماهير التى ستكون حريصة على متابعة المنتخب الأول والاطمئنان عليه قبل مباراة المنتخب الأولمبى أمام نظيره الكاميروني.
ويفتح استاد القاهرة أبوابه مبكرا أمام الجماهير قبل موعد مباراة مصر أمام كينيا فى ظل وجود حرص على تقديم خدمة مميزة لجماهير الكرة المصرية.
جاء القرار بالاتفاق مع اللجنة المنظمة وشركة تذكرتى المسئولة عن تذاكر البطولة وهيئة استاد القاهرة وشركة بريزنتيشن.
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