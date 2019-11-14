استاد القاهرة يفتح أبوابه مبكرا ويذيع مباراة مصر وكينيا قبل لقاء الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذيع استاد القاهرة، اليوم الخميس، مباراة منتخبنا الوطنى الأول أمام كينيا فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية، والمقرر انطلاقها فى تمام السادسة مساء بملعب برج العرب، على شاشات الاستاد، لكى يتثنى للجماهير متابعتها قبل حضور مباراة منتخبنا الأولمبي أمام الكاميرون، والتى تأتى فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والمقرر انطلاقها فى تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

واتفق اتحاد الكرة مع هيئة استاد القاهرة على إذاعة المباراة لتوفير خدمة للجماهير التى ستكون حريصة على متابعة المنتخب الأول والاطمئنان عليه قبل مباراة المنتخب الأولمبى أمام نظيره الكاميروني. Advertisements ويفتح استاد القاهرة أبوابه مبكرا أمام الجماهير قبل موعد مباراة مصر أمام كينيا فى ظل وجود حرص على تقديم خدمة مميزة لجماهير الكرة المصرية. جاء القرار بالاتفاق مع اللجنة المنظمة وشركة تذكرتى المسئولة عن تذاكر البطولة وهيئة استاد القاهرة وشركة بريزنتيشن.

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