شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يستضيف بطولة الضاحية للمحترفين والهواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين إقامة بطولة الضاحية للهواة والمحترفين بمركز شباب الجزيرة، والتى تقام يوم 30 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة لمسافات سباق 4 و6 و8 كجم، للمراحل السنية من تحت 23 حتى 70 سنة.

ويبلغ رسم الاشتراك فى البطولة 100 جنيه، ولا يسمح للاعب المسجل بالاتحاد كمحترف أن يشارك فى سباقات الهواة.

يذكر أن سباقات الضاحية تصل إلى 4 سباقات، تم تحديد أول يوم للسباق، على أن يتم تحديد باقى السابقات خلال الأيام المقبلة.