شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدارة المجموعة تهدى الأولمبى 5 مميزات قبل موقعة نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب، اليوم الخميس، لمواجهة نظيره الكاميرونى، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتى تستضيفها مصر، حيث يتصدر الفراعنة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مالى وغانا، ويليه الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ثم غانا بنقطة واحدة ويقبع منتخب مالى فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ورغم ضمان المنتخب الأوليمبى التأهل لدور نصف النهائى بالبطولة الأفريقية، إلا أن هناك 5 مميزات يسعى شوقى غريب لتحقيقها أمام الكاميرون.

لمعرفة المميزات التى يحصل عليها المنتخب حال الصدارة اضغط هنا