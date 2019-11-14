شكرا لقرائتكم خبر عن بين الفراعنة والأولمبى.. الجماهير المصرية حائرة الليلة بين الإسكندرية و القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماهير الكرة المصرية ستكون حائرة الليلية بين المنتخبين الأولمبى والأول، فى ظل ارتباط كل من المنتخبين بمواجهتين مهمتين على المستوى الأفريقى.

وتقام اليوم مباراتان على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث يلتقى المنتخب الأول مع نظيره الكينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، بينما يلتقى المنتخب الأولمبى فى الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

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الفراعنة الكبار فى مواجهة كينيا بالتصفيات الافريقية بالإسكندرية

يلتقى المنتخب الأولى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، مع نظيره الكينى فى إطار الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وتقام المباراة فى برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة من مساء اليوم بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

المنتخب الأولمبى والأسود الكاميرونية بالقاهرة

وفى الثامنة من مساء اليوم يلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مع نظيره الكاميرون فى الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتى تقام باستاد القاهرة، وسط آمال بالفوز فى لقاء اليوم أو التعادل، حتى يضمن المنتخب خوض المباراة المقبلة باستاد القاهرة، مواجهة ثانى المجموعة الثانية، وليس أولها.