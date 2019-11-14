شكرا لقرائتكم خبر عن كريم رمضان يحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج كريم رمضان لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبى، بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات سباق 400 م ببطولة العالم التى تقام بالإمارات، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجارى.

وكان محمود زين لاعب المنتخب قد خاض المنافسات يوم الاثنين الماضى، واحتل المركز العاشر فى البطولة.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم 9 نوفمبر إلا أن المنافسات المصرية قد بدأت اليوم، وتكمن أهمية البطولة كونها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة مصطفى فتح الله على، إبراهيم بدر، محمد محمد كمال، محمود زين العابدين محمد، حمادة سيد على، باسم رجب عبد المولى، دينا ماهر الزاملى، رائد إبراهيم، آية وليد صلاح، كريم محمود عبد التواب.

ويرأس بعثة المنتخب إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وكانت البعثة قد غادرت يوم 5 نوفمبر إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى البطولة.