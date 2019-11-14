شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الفراعنة مع كينيا فى 11 مواجهة قبل صدام برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مباراة مهمة مع دقات السادسة مساء اليوم الخميس حينما يستضيف نظيره الكينى على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فيى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو، وجرز القمر، حيث تم تقسيم التصفيات إلى دور تمهيدى بإقامة 4 مواجهات، ثم دور المجموعات بواقع 4 منتخبات فى 12 مجموعة، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة.

ونلقى الضوء على تاريخ مواجهات مصر وكينيا فى التقرير التالى ..

- التقى منتخب مصر مع كينيا 3 مرات فى التصفيات الأفريقية فاز الفراعنة مرتين وفاز المنتخب الكينى مرة واحدة.

- التقى منتخب مصر بنظيره الكينى فى كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة بالمغرب 1988 وفاز الفراعنة بثلاثية دون رد.

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- إجمالا التقى المنتخبان فى 11 مواجهة أخرى دولية معتمدة، حقق المنتخب الوطنى الفوز فى 8 مباريات، وتعادلا فى 3، سجل المنتخب المصرى 19 هدفا، مقابل 3 فقط لكينيا.

- أول مواجهة جمعت مصر بكينيا فى 25 مارس 1965 فى تصفيات الألعاب الأفريقية بنيروبى، وانتهت بفوز مصر 4 / 3.

- آخر مواجهة بين المنتخبان كانت ودية فى 30 أغسطس 2014، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد سجله عمرو جمال.

- أول لاعب سجل فى شباك كينيا كان على خليل فى تصفيات كأس العالم 1977 وفازت مصر 1-0، بينما كان آخر أهداف مصر الرسمية من نصيب جمال عبد الحميد فى أمم أفريقيا 1988 فى فوز الفراعنة 3-0.

- يعتبر حسام حسن، أسامة خليل، وجمال عبد الحميد الهدافين التاريخين لمواجهات الفراعنة ضد كينيا ولكل منهم هدفان فى شباك كينيا.