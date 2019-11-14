موعد مباراة منتخب مصر وكينيا اليوم والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم المنتخب المصري مع نظيره الكينى فى مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021 تحت شعار الفوز وحده لا يكفى.

موعد مباراة منتخب مصر وكينيا

يخوض فى السادسة من مساء اليوم منتخب مصر مع كينيا فى أول لقاءات حسام البدرى الرسمية كمدير فنى للفراعنة خلفا للمكسيكى أجيرى.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، ومن المقرر أن ينطلق الاستديو التحليلى فى الخامسة من مساء اليوم.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصرى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال أحمد فتحى ومحمود علاء وأحمد حجازى وعبد الله جمعة وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وحسين الشحات وأفشة وتريزيجيه وفى الهجوم حسام حسن.

أهم غيابات المنتخب

يغيب عن صفوف المنتخب المصرى عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة على رأسهم محمد صلاح المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى الذى فضل الجهاز الفنى للفراعنة إراحته فى مباراتى كينيا وجزر القمر، حتى يتعافى بشكل نهائى للاستفادة منه فى المباريات المقبلة، خاصة أنه سيعود للمشاركه مع ناديه سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حمدى فتحى مدافع وسط الأهلى والذى أصيب بقطع فى غضروف الركبة، وأحمد حسن كوكا الذى أجرى عملية جراحية فى الركبة، بالإضافة لغياب سباعى فريق بيراميدز بناء على قرار تربوى من حسام البدرى.