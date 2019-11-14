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تعرف على الدور الخفي لزوجة يورجن كلوب في ليفربول

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف فيل تومبسون، نجم فريق الإنجليزي السابق، أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للفريق، رفض فرصة لتدريب فريق مانشستر يونايتد قبل انضمامه إلى “الريدز”، وذلك بسبب زوجته.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال تومبسون في تصريحات له: إنه بعد أن أحرز يورجن كلوب لقبين متتالين في الدوري الألماني “البوندسليجا”، ووصل بفريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي ، عندما أتيحت له الفرصة لتدريب مانشستر يونايتد، وذلك خلال الفترة التي عجز فيها المدرب ديفيد مويس عن إثبات جدارته في “أولد ترافورد”.

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تومبسون أضاف خلال تصريحات تلفزيوينة مع قناة “تي في 2” في الدنمارك، أنه ناقش موضوع رفض مانشستر يونايتد مع كلوب، الذي قال إنه لم يقبل على الخطوة احتراما لرغبة زوجته.

وأضاف: أجريت لقاء مع كلوب لصالح شبكة سكاي، وسألته إذا كان هو وليفربول قد خلقا لبعضهما، فسألني مستغربا (لماذا؟)، ثم استطرد قائلا إنه كان بإمكانه الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكن زوجته شعرت أن الخطوة غير صحيحة.

تومبسون تابع: عندما وصل عرض ليفربول، قالت زوجته إنها الخطوة الصحيحة، يبدو الأمر غريبا، وكأنه خلق لليفربول.

وتحت قيادة كلوب، فاز ليفربول بلقب تشامبينزليج الموسم الماضي، وحل ثانيا في بفارق نقطة واحدة عن غريمه مانشستر سيتي، قبل أن يعود هذا الموسم بقوة ليحتل صدارة الدوري حتى الآن بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي.

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