القدم الذهبية تفضل لوكا مودريتش على ميسي ورونالدو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن مودريتش البالغ 34 عاما أصبح اللاعب الـ17، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالي روبرتو باجيو عام 2003.

الجائزة حصل عليها في السابق: “روبرتو باجيو، نيدفيد، شيفيتشينكو، رونالدو (الظاهرة البرازيلية)، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، توتي، جيجز، إبراهيموفيتش، دروجبا، إنييستا، إيتو، بوفون، كاسياس، وكافاني”.

Advertisements

”جولدن فوت” هي جائزة دولية، تمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 28 عاما، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

الجائزة تنافس عليها كل من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.

الجائزة فاز بها النسخة الماضية الأوروجوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مودريتش حصد العام الماضي لقب الأفضل في العالم “جائزة الفيفا”، والكرة الذهبية “فرانس فوتبول”، وأفضل لاعب في أوروبا.