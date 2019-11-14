لهذه الأسباب ..فوز مصر الأولمبي على الكاميرون ضرورة 

الخميس 14 نوفمبر 2019

يخوض الفراعنة الصغار في الثامنة من مساء اليوم الخميس مواجهتهم الثالثة في المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عندما يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكاميروني بحثا عن العلامة الكاملة.



أسباب تدفع مصر للتغلب على الكاميرون

وعلى الرغم من تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف النهائي بعد حصوله على 6 نقاط من الفوز على منتخب مالي في الجولة الأولى ثم على منتخب غانا في الجولة الثانية، إلا أنه يبحث عن الفوز أمام الكاميرون في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لعدة أسباب يستعرضها لكم موقع الخليج 365 في التقرير التالي :_

1- العلامة الكاملة

فوز الفراعنة الصغار على أسود الكاميرون الليلة يعني حصول المنتخب المصري على العلامة الكاملة من مجموعته الأولى ووصوله للنقطة التاسعة، حيث سيكون المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز في 3 مباريات متتالية بالمسابقة.

2- تحقيق إنجاز تاريخي

فوز منتخب مصر على نظيره الكاميروني، سيحقق للفراعنة انجازاً تاريخيا في دور المجموعات بمسابقة كأس أمم أفريقيا، بتحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، وهو مالم يحدث من قبل في نسختي 2011 و 2015 من البطولة الإفريقية .

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3- البقاء في ستاد القاهرة "ملعب الرعب"

سيكون شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مطالباً بتحقيق الفوز في مباراته أمام الكاميرون، للاستمرار في ملعب القاهرة (ملعب الرعب)، خاصة وأن الهزيمة سيجبر المنتخب على الذهاب لاستاد السلام وهوا ما يعيه جيدا غريب ، حيث أن ملعب القاهرة يحمل ذكريات النصر للفراعنة وفال خير للجماهير المصرية.

4- البعد عن منافس قوي من المجموعة الثانية

الفوز بصدارة المجموعة، سيجعل منتخب مصر يصطدم بصاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، وهو المنتخب الذي سيكون أقل فنياً من المتصدر، ليضمن الفراعنة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بالإضافة إلى التأهل لنهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة

وفي سياق متصل تقام مباراة مصر والكاميرون على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" و"تايم سبورت"على البث الأرضي.

ترتيب المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى

ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.