الامارات | 22 لاعباً في قائمة منتخب الشباب تحضيراً لنهائيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة منتخب الشباب تحضيراً لنهائيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي استدعاء 22 لاعباً من مواليد 2004 في القائمة الجديدة للمنتخب، استعداداً لبدء معسكر داخلي في دبي بنادي الوصل اعتباراً من اليوم الخميس في ثانية محطات إعداد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2020، علماً أن المعسكر الحالي للمنتخب سيستمر حتى السبت المقبل.

واللاعبون المختارون في القائمة الجديدة هم: حمد محمد فايز، عبدالله محمد الزعابي، علي حسن جمعة (الإمارات) محمد أحمد الحارثي، راشد علي الحوسني (بني ياس) أحمد محمد عبدالله المرزوق، علي محمد المعمري، عبدالله جعفر الشيباني، سعيد عبدالله سعيد الكلباني (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، مطر زعل مطر، نواف جاسم مسعود (الشارقة)، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، غيث خالد البلوشي (شباب الأهلي)، أحمد عبدالله البادي، حمد محمد الدرمكي (العين)، عبدالرحمن فهد الحوسني، عبدالله أحمد عبدالله، محمد ماجد محمد السناني، منصور صالح برغش المنهالي، حارب خالد الحوسني (الوحدة).